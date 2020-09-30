Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Hacıköy'de babasına ait traktör garajının çatısını onarmaya çıkan Kadir Nalbant, tamir yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisi ile ağır yaralanan Nalbant, babası tarafından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda ambulansa alınan Kadir Nalbant, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
30.09.2020 - 12:23 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'te çatıdan düşen vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : çatıdan düşen vatandaş,
735554 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735554.aspx
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