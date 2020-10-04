Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki son iki günde 173 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da 173 ev daha karantinaya alındı
04.10.2020 - 13:52 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da son iki günde 173 ev yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Adıyaman,koronavirüs,covid-19,karantina,
736504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736504.aspx
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