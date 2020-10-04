Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki son iki günde 173 evde karantina uygulaması başlatıldı.