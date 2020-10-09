Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan sekiz katlı apartmanının teras katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın teras katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı, ardından da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartmanda oturan vatandaşlar büyük bir panikle kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı binanın teras katında beslenen çok sayıda güvercinin ise alevlerin arasında kalarak telef olduğu öğrenildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.