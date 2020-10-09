Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de 2 katlı bir evin 2’nci katında elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yoğun dumanın yükseldiği evde bulunan eşyaların tamamı kül olurken yangına itfaiye müdahale etti. İtfaiyenin bir saatlik müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangından dolayı mahallede kısa süreli panik oluştu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
09.10.2020 - 15:11 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akçakale’de 2 katlı bir evin 2’nci katında çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Etiketler : Akçakale,
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