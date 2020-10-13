İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Orta Mahalle 22. Sokak'ta bir evin bahçesinde hafif ticari araçtaki kişinin hareketsiz olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Ali K'nin (62) sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini belirledi. Ali K'nin cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu
13.10.2020 - 14:25 | Son Güncelleme: 13.10.2020 - 14:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de bir kişi evinin bahçesine park ettiği aracında ölü bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : eskişehir,sürücü,
738589 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738589.aspx
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