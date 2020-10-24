Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye olay Yaylacık Mahallesi Cumartesi Halk Pazarında yaşandı. Pazar tezgahını kurmak üzere alana gelen Yasin B., başka bir tezgah üzerinde Şevki Bozoğlu'nun hareketsiz yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine pazar yerine hemen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Bozoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pazar tezgahı üzerinde yapılan incelemede bulunan boş kolonya şişesi incelemeye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.