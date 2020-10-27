Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve balon turizminin başkenti Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” denildi.
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
27.10.2020 - 10:22 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Etiketler : Kapadokya,
742051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742051.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER