Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede etkili olan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Nemrut Dağı'na farklı ve güzel bir görünüm kazandıran beyaz örtüyü gören vatandaşlar, kış mevsiminin geldiğini ve hava sıcaklığında hızlı düşüş yaşandığını belirttiler. Rıdvan Şınık isimli vatandaş, Nemrut'a yağan ilk karla havaların hissedilir derecede soğuduğunu söyledi.

Mehmet Şipar ise Nemrut Dağı'na yılın ilk karının yağdığını belirterek, "Havalar çok soğudu. Dün gece ilçe merkezinde yağmur yağışı vardı. Sabah uyandığımda yağış yoktu, ama iş yerime geldiğimde Nemrut Dağı'nın eteklerine kadar kar yağdığını fark ettim. Beyaz örtü Nemrut'a müthiş bir güzellik katmış, fakat kar yağışından dolayı bir korku var içimizde. Çünkü geçen yıl Bitlis ve ilçelerine 6 metre kar yağdı ve çok sıkıntı yaşadık. Yılın ilk karını Nemrut'ta görünce anlıyoruz ki kısa sürede çetin kış günleri gelecek" dedi.

