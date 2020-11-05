Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş-Göksun karayolu Andırın kavşağında yağmur nedeniyle yol kenarındaki tepede toprak kayması oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri önlem alarak yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Ekipler tarafından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.
Kahramanmaraş'ta toprak kayması
05.11.2020 - 17:36 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta iki gündür devam eden şiddetli yağmur sonrası toprak kayması meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kahramanmaraş,toprak kayması,
744412 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744412.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER