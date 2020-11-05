Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş-Göksun karayolu Andırın kavşağında yağmur nedeniyle yol kenarındaki tepede toprak kayması oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri önlem alarak yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Ekipler tarafından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.