Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliğinin “İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır” kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Silivri'de koronavirüs tedbirlerini denetledi. Alınan karar gereğince Silivri ‘nin Gümüşyaka mahallesinde trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi gerçekleştirildi. Ekipler anonslarla uyarı yaparken, maske ve sigara kurallarına uymayanlar için para cezası uygulandı.