Olay, saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir tavuk çiftliğinde işçi olarak çalışan M.Y. (28), çiftliğin tavanında bakım, onarım yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten sert zemine düştü. M.Y. yaralanırken, birlikte çalıştığı arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. M.Y. adrese sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayağında kırıklar olduğu tespit edilen M.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılması için Konya’ya sevk edildi.