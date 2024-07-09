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Haberler > Yaşam > 75 yaşında, koca köyde tek başına! Sular evinin duvarına dayanınca mahsur kaldı

75 yaşında, koca köyde tek başına! Sular evinin duvarına dayanınca mahsur kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin Yusufeli'de baraj sularının yükselmesi sonucu bir köy sular altında kaldı, baraj sularının en yüksek kotundan sadece iki metre yukarıda kalan 75 yaşındaki Sebaha Küçük'ün evi ise kamulaştırılmadı. Köyde tek başına yaşamak zorunda kalan Sebaha Nine, adeta izole bir hayat yaşıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle geçen yıl ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı.

Baraj sularından kısmen etkilenen 10 köyden biri olan Çeltikdüzü'nde ise dramatik bir olay yaşandı. Çocukluğu bu köyde geçen 75 yaşındaki Sebaha Küçük'ün evi, baraj sularının en yüksek kotu olan 713 kotunun iki metre üstünde kaldı. Bu durumda kamulaştırma yapılmayınca Sebaha Nine, köyde tek başına yaşamak zorunda kaldı.

Baraj suları nedeniyle Sebaha Nine'nin evine ulaşım sağlayan yollar sular altında kalınca, yaşlı kadın köyde mahsur kaldı.

75 yaşında, koca köyde tek başına! Sular evinin duvarına dayanınca mahsur kaldı - 1. Resim

"EVİMİN İKİ TARAFI DA SULAR ALTIDA"

Tansiyon ve şeker hastası olduğunu belirten Sebaha Küçük, "Dizlerim ağrıyor, gezmekte zorlanıyorum. Burada tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım dışarıda çalışıyor, bana gelip yardımcı olamıyorlar. Yakın komşularım yok, kimsem yok. Daha önce yolumuzu baraj suları almadan, uzakta yaşayan komşularıma gidiyordum. Ama şimdi gidemiyorum. Evimin her iki tarafı da sular altında, şu anda evimin yolu yok" dedi.

75 yaşında, koca köyde tek başına! Sular evinin duvarına dayanınca mahsur kaldı - 2. Resim

"KÖY TAMAMEN KAMULAŞTIRILMALIYDI'

Sebaha Nine'nin akrabası Abdullah İspirli ise, "Köyümüz baraj suları altında kaldı. Bazı bölgelere su çıkmadığı için kamulaştırma yapılmadı. Bunlardan bir tanesi de Sebaha Teyze'nin evi. Evi baraj sularının tam sınırında olduğu için yolunun sular altında kalması ve evin kayma riski var. Bu yüzden bu evlerin bir an önce kamulaştırılması gerekiyor. Aslında bu bölgenin tamamen kamulaştırılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

75 yaşında, koca köyde tek başına! Sular evinin duvarına dayanınca mahsur kaldı - 3. Resim

"ONA ULAŞMAK İÇİN DİZİME KADAR SUYUN İÇİNDEN GELDİM"

Yusufeli'nin sular altında kalma sürecini günlük olarak görüntüleyen ve arşiv oluşturan Serhat İnce ise, "Sular en son yükseldiğinde teyzemizin durumu açıkça belliydi. Bu yıl 710 kotunda yeni bir yol yapıldı ve bu yol sular altında kaldı. Teyzemizin tek ulaşım yolu bu yoldan sağlanıyordu ve bu yol da baraj suları altında kaldı. Ben ona ulaşmak için dizime kadar suyun içinden geldim. Yetkililerin bir an önce buradaki teyzemizi daha güvenli ve sağlıklı bir ortama taşımalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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