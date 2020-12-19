Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın bulut denizine dönmesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Şehrin yapıları bulutların altında kalırken, Uludağ'ın yüksek ve karlı kesimlerinin ise bulutların arasında muhteşem görüntüsü görenleri büyüledi. Beyaz bulutlarla, Uludağ'ın zirvesinin bu şekildeki bütünleşmesi herkesi şaşırttı.