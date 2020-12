Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bir bebek dünyaya geldiğinde, hatta doğmadan aylar öncesinden başlar isim telaşı... Eskiden takvimlerde, isim kitaplarında arasak da amaç dünyamıza yeni bir anlam katacak o bebeğe en güzel ve en uygun ismi seçebilmek... Çook eski zamanlarda, Türk dünyasında bir kahramanlık yapıp ismini hak edinceye kadar babasının ismiyle anılırmış çocuklar ama, hayatımızın kahramanı olarak doğan çocuklarımıza en iyi ismi vermek için bugünkü telaşımız... İşte bu güzel, sorumluluk isteyen ve çevredeki herkesi de içine alan bu telaşta yol gösterecek bazı yöntemleri de işin uzmanından öğrendik. Profesör Dr. Nevzat Tarhan, anne ve babaların, aile büyüklerinin genellikle hayallerindeki, arzu ettikleri, kendilerinde iz bırakan isimleri seçtiklerini ancak bu ismi seçenlerin, çocuğun hayatını da etkilediğini göz önünde tutmaları gerektiğini söylüyor. Prof. Tarhan diyor ki: "İsim, kişinin toplumda ve sosyal çevresinde ayırt eden bir özellik gibi görülse de manası, insanın kişilik gelişimi ve aidiyet duygusu üzerinde büyük önem taşıyor. Bu nedenle isim koyarken çok dikkat edilmesi gerekiyor..."

SALDIR GANLIĞI ÇAĞRIŞTIRMASIN

Prof. Nevzat Tarhan 'antroponomi' adı verilen bilim dalının, isimlerin etkisini incelediğini belirtirken şu tavsiyelerde bulunuyor: Çocuğu etiketlemeden dünyada her alanda kabul görmesini esas almamız gerek. Çocuk ileride önemli yerlere gittiği zaman, ismi onun önünde engel olmamalı. 'Millî ve dinî değerlerimizi temsil ediyor mu?' diye bakmak lazım. Tarihte Cengiz Hülagu gibi acımasız kişiler var. Bu gibi şahısların isimlerini çocuğa vermek, onu etiketlemek anlamına gelir. İsim çocuğu iyi temsil etmeli ama hakkındaki her şeyi de göstermemeli. Radikal, marjinal isimler çok tercih edilmemeli. Volkan, Savaş, Vural, Alev, Öcal gibi isimler bir etiket gibi durabilir. Tanıştıktan sonra algı değişse de, isim ilk algı için de çok önemli.

GÜZEL İSİMLER BAŞARIYI ARTIRIR

Akrofonoloji uzmanı Kemal Haluk Cebe de bebeğe isim koyarken güzel anlamları olan, güzel mesaj veren, harflere göre bakıldığında çok iyi titreşimleri olan isimlerin seçilmesi gerektiğini belirtti. Cebe'ye göre, isim ve soy isim arasında harf dengesi gözetilmeli. A, B, C, D harfleri yüksek frekansı temsil ediyor. E, Ü, İ harfleri de negatif. Anlamı kötü olan bir isim çocuğu inanılmaz derecede aşağı çekiyor. Kemal Haluk Cebe bu konuda "Örneğin Peygamber Efendimizin de yasakladığı, Arapça 'acı' anlamına gelen 'Mürre' ismini, Savaş ismini koymayın. İsimlerin anlamları frekansı etkiler. Frekansı yüksek isimler kişiyi yükseğe taşır, başarısını artırır, psikolojik olarak sıkıntısını ortadan kaldırır" dedi. Cebe "Peygamber Efendimiz 18 isim kullanmış. Ayrıca Kur'ân-ı kerimde yazan 400 ismi var. Savaşa giderken Mahmud, ticaret hayatında Ahmed ismini kullanmış" dedi...

CAN, ÇOK POZİTİF

Cebe: Son yıllarda isimlerin sonuna 'Can' ismi ekleniyor. O Can eki pozitif bir isimdir. Hem etrafına hayat verir, hem de kişinin hareketlerini dengeler.