Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi’nde 2 patenli genç, trafikte hareket halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak ilerledi. Akan trafikte gençlerin tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye atan gençlerin ilerleyişi, seyir halindeki bir sürücü tarafından kayda alındı. Kameralara yansıyan görüntülerde gençlerin kamyonun arkasına tutunarak ilerledikleri görülüyor.