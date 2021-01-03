Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meriç Apartmanı inşaası, 1995'te müteahhit Nail U’nun iflas edip kaçması üzerine yarım kaldı. Arazinin tapusu üzerinde olan Ş.M. ile anlaşan kat sahipleri, beş sene sonra inşaatı kendileri tamamladı. Ancak 11 yıl süren anlaşmazlıklar sebebiyle tapuyu alamadı. Ş.M, arsanın bir kısmının tapusunu 2011’de C.Ç’ye devretti. İddiaya göre; C.Ç. 11 ailenin ev ve dükkânına zorla el koydu. Tanımadığı kişilerin kapı ve kilidini kırdığı evine yerleştiğini söyleyen millî atletle birlikte 11 mağdur daha, Gaziantep 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde C.Ç. ve Ş.M’ye karşı açtıkları tapu iptali ve tescil davasının sonuçlanmasını bekliyor.