Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere olay Çarşamba günü Pendik Çınardere Mahallesi Gönenli Mehmet Efendi Caddesi'nde yaşandı. Bir gayrimenkul şirketinde çalışan Ümit A. banka şubesine giderek 350 bin lira değerindeki çeki bozdurdu. Aracıyla dönerken önünün kesildiğini ve gaspa uğradığını ve paranın çalındığını söyleyen Ümit A., polisi aradı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler olay yerine yakın tüm kamera kayıtlarını didik didik inceledi ancak bir görüntüye ulaşamadı. Aynı saatte sokağa giren bir başka aracı tespit eden polisler, bu aracın içerisinde yer alan kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Ümit A'nın paraları, arkasında bulunan bir başka araçtakilere verdiği ortaya çıktı. Ümit A.'nın inandırıcı olmak için kendisini darp ettiği ve aracının lastiklerini patlattığı belirlendi.

Gasp Büro Amirliği dedektifleri, Ümit A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda gasp oyununu itiraf eden Ümit A. bu işi kuzenleri ile birlikte yaptıklarını söyledi.

Polis Ümit A'nın kuzeni olan Şener A.'yı Kartal'da bir evde gözaltına aldı. Evinde yapılan aramalarda 350 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen para sahibine teslim edilecek. Diğer şüpheli Murat A. ise olaydaki bahsi geçen araçla birlikte Sakarya Karasu'da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kuzen ev hapsi aldı.