Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ikamet ettiği Altındağ ilçesinin Yıldıztepe Mahallesi Hicaz Caddesi’inden kayıplara karışan Elif Keskin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Bürü Amriliği’nin yaptığı arama çalışmaları sonucunca Çankaya bölgesinde bulundu. Keskin polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.