Kentte dün akşam saatlerinden başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar, yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinde kar yağışı etkili olurken cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken ana caddelerde ise yoğunluk yaşandı.
Kayseri'ye yılın ilk karı düştü
13.01.2021 - 21:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 - 21:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'ye gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ardından başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Etiketler : Kayseri,
759756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759756.aspx
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