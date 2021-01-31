Olay, İznik’e bağlı Tacir Mahallesi'nde yaşandı. Tacir Kanyonundan dönmekte olan G.H.’nin kullandığı 34 HF 4888 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine uçurumdan uçtu. 200 metre aşağıya sürüklenen otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı. Araç, vinç ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
Otomobille uçurumdan uçtu, burnu bile kanamadı
31.01.2021 - 15:24 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İznik ilçesinde, otomobiliyle 200 metre uçurumdan uçan sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,
764135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/764135.aspx
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