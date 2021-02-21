Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.
Bakan Kurum Rıza Bey Apartmanı'nın yerine park yapılacağını açıkladı
21.02.2021 - 15:20 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerinde yeşil alan düzenlemesi yapılacağını ve depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarının yaşatılacağı bir mekan inşa edileceğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Rıza Bey Apartmanı,
769365 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769365.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER