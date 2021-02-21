Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kırsal Kalebayır Mahallesi'nde 8 evde yaşayan kişilerden bazılarının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu adreslerde temaslı kişilerin de bulunduğu duyurulan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu evlerde karantina başlatıldığı ifade edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise karantina kuralları doğrultusunda denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde 8 ev karantinaya alındı
21.02.2021 - 18:48 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalledeki bazı evlerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Etiketler : karantina,manyas,balıkesir,
769410 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/769410.aspx
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