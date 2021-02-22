Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay saat 10.30 sıralarında Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmalarına devam eden işçileri yangın kokusu aldı. Yangın kokusunu aldıktan sonra kendilerini dışarıya atan çalışanlar dumanların yükseldiğini görerek itfaiye ekiplerine haber verdi.



Dumanlar gökyüzünden göründü

Çevre ilçelerden de görünen dumanlar panik yaşattı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı. İnşaatın bodrum katındaki ısı yalıtım malzemelerinin yandığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.