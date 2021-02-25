Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yassıcalı ve Kayhan mahallelerinde 11 kursiyer Halk Eğitim Merkezi bünyesinde fabrikaya dönüşen okulda tezgahlarının başında unutulmaya yüz tutan kilim dokumayı öğrendi.

Eğitmen Firdevs Yağbasan, kadınların unutulmaya yüz tutan el sanatlarını öğrenerek gelecek nesillere ışık olduklarını ifade ederek, “Okulumuz kapatılmıştı. 11 kursiyerimiz var. Eski unutulan motifleri yeni el yapımı kilimlerimize yansıttık. Mahallemizin genç kızları kadınlarımız kursumuza katılıyor. Namazlık ve büyük kilim siparişleri de alıyoruz” dedi.

Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, unutulmaya yüz tutan eserleri yeniden gün ışına çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, "Kayhan yöremizde yöresel kilim dokuma kursumuzu açtık. Kilimleri ilmek ilmek dokuyorlar. Kilimlerimize rağbet güzel. Teşhir mağazamız ve internet üzerinden sipariş alıyoruz" diye konuştu.

Kursiyer Emine Göçer ise, "Zorluk çekerim diye düşündüm ama çok keyifli. Bu arada işlerken videoya alıyorum. Sosyal medya hesabımdan paylaşınca çok talep oldu. Öğrenmek isteyen de almak isteyen de çok" ifadelerini kullandı.

Havva Bozkurt ise kilimleri keyifle dokuduklarını ifade ederek, “Pandemide yapacak bir aktivite yoktu. Burada keyifle vakit geçiyoruz. Sipariş çok. Kültürel değerlerimizi korumak çok önemli. Hem değerli bir iş yapıyoruz hem de kendimizi daha değerli hissediyoruz. Kilimlerin fiyatı 300 ile bin TL arasında değişiyor" dedi.