Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören İhlas Holding eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Özgün, vefat etti. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, TBMM Personel Daire Başkanlığı ve Başkanlık Müşavirliği görevinde bulunan; kamudan ayrıldıktan sonra TGRT Genel Müdürlüğü, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, İhlas Holding Ankara Temsilciliği, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli kademelerde hizmet veren Yavuz Özgün (72) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Özgün, Marmara Evleri 1. Kısım Camiinde kılınan cenaze namazını müteakip Eyüp Sultan Kabristanına defnedildi. 1949 yılında Nevşehir'de doğan Özgün, evli ve iki çocuk babasıydı. Merhuma Cenâb-ı Hakk'tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil dileriz.