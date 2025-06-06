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"Vinç çağırayım mı?" şakası gerçek oldu! 40 metre yükseklikte keyif yaptılar 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir kafede ilginç bir olay yaşandı. İşletme sahibi ile müşterilerin şakalaşması gerçek oldu. Manzarada çay içmek isteyen müşteriler, vinçle 40 metre yüksekliğe çıkarılarak çay içip tavla oynadı. Yaşananlara herkes şaşırdı. 

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde bulunan butik kafeye gelen 2 kişi, işletme sahibiyle şakalaşarak teras manzarası sordu. İşletme sahibinin şaka yapmak maksadıyla sorduğu ‘Vinç çağırayım mı?’ sorusuna 'Evet' cevabı veren müşteriler için vinç çağrıldı. Vinçle 40 metre yüksekliğe çıkartılan 2 kişi, çay içerek tavla oynadı. O anlar dron kamerasıyla görüntülenirken, yapılan şakanın gerçek olması herkesi hayrete düşürdü. 40 metre yükseklikte orman manzarasında çay içerek tavla oynayan kişileri görenler de merakla izledi.

"Vinç çağırayım mı?" şakası gerçek oldu! 40 metre yükseklikte keyif yaptılar  - 1. Resim

"VİNCİN SAHİBİ DE ÇILGIN ÇIKTI"

İşletme sahibi Neslişah Zengin, "Dün akşam 2 müşterimiz gelerek açık alanda çay içmek istedi. Ben de 'Vinç çağırayım size isterseniz' dedim. Onlar 'Tamam' dedi, ben de çağırdım. Arnavutköy yeşil alanların bol olduğu bir yer. Şu anda yüksekte oturarak çay içip tavla oynuyorlar manzara eşliğinde. Biz şakalaşmıştık ama gerçek olabileceğini, vinç işletmecisinin bunu kabul edebileceğini bilmiyordum. O da çılgın çıktı" dedi.

"Vinç çağırayım mı?" şakası gerçek oldu! 40 metre yükseklikte keyif yaptılar  - 2. Resim

"KAFECİ ARKADAŞIM ARAYINCA KIRAMADIM"

Vinç operatörü Mehmet Sayit Kahraman ise, "Arkadaşlar burada keyif yapıyorlar, geldiler 'Biz yüksekte çay içmek istiyoruz.' İşletme sahibi arayınca -benim arkadaşım kendisi- şaşırdım ama geldim, tamam dedim. Biz de zevk alarak bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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