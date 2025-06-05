Afrika, Hiranur’la Kurban sevinci yaşayacak

Bu yıl ağırlı olarak Uganda ve Tanzanya’da Kurban çalışmalarını yoğunlaştıracak olan Hiranur Derneği, keseceği binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanla gariplere umut olacak. Derneğin bu çalışmalarından 435 binden fazla kişinin istifade etmesi bekleniyor.

Bu yılki faaliyet sloganını “Kurbanın Sevince Dönüşsün” olarak belirleyen Hiranur Derneği, 9 ülkede Kurban faaliyeti gerçekleştirecek. Hiranur, vekaletini almayı hedeflediği 10 bin Kurbanı, 520 bin muhtaca ulaştıracak. Derneğin özel olarak çalışma gerçekleştireceği bölgelerin başında Afrika geliyor. Afrika’da özellikle Uganda ve Tanzanya’da bu çalışmaları yürütecek olan Hiranur, 8 bin 400 Kurbanı buradaki garipler adına Allah’a adayacak.

Kurban hisse bedelini 3.500 TL olarak, küçükbaş bedelini ise 5 bin TL olarak açıklayan Hiranur, çalışmalarını Uganda’nın Jinja bölgesinde ve Tanzanya’nın Singida şehrinde gerçekleştirecek. Kurban dağıtımlarından tam 435 binden fazla ihtiyaç sahibinin istifade etmesi bekleniyor.

Geçen yıl Uganda ve Tanzanya’da bin 317 hisse kesen Hiranur’un bu çalışmalarından yaklaşık 68 bin kişi istifade etmişti.

ÜMMETİN YETİM VE GARİP EVLATLARI UNUTULMAYACAK

Çocukları da unutmayacak olan Hiranur Derneği, onlar da bayrama sevinçle girsinler diye hayırseverlerin bayramlık emanetlerini Ümmetin yetim ve garip evlatlarına teslim edecek.

"KURBAN BEREKETİ AFRİKA'DA YAŞANSIN DİYE..."

Son hazırlıkları tamamlamak üzere Uganda’ya giden Hiranur Derneği Genel Koordinatörü Hasan Aydınhan, bölgeden yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Kurbanın Sevince Dönüşsün” sloganıyla çıktığımız Kurban 2025 yolculuğumuzda an itibariyle Uganda’dayız. Afrika bilindiği gibi Kurban bereketinden en fazla istifade etmesi gereken bölgelerin başında geliyor. Biz de bu nedenle Bayramdan günler önce buraya geldik ve Kurbanlıklarımızın satın alımlarını gerçekleştiriyoruz. Nasipse hayırseverlerimizin desteklerini buradaki kardeşlerimize ulaştıracağız. Şimdiden hayırlı Bayramlar Türkiye!”

"KURBANIN SEVİNCE DÖNÜŞSÜN!"

Hiranur Derneği’nin çeşitli mağdur coğrafyalarda uyguladığı Kurban projesine katkı sunmak isteyen bağışçılar, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına “Ad, Soyad, Telefon No ve Vacip Kurban” yazdıklarında belirlenen rakamlar üzerinden hisse alabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler de hiranur.org.tr üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor. Derneğin çağrı merkezine +90 216 621 74 45 nolu numaradan, WhatsApp bağış hattına ise +90 538 871 10 10 nolu telefondan ulaşılabiliyor.