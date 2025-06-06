Bir kentimize turist akını! Hepsi aynı ülkeden bayram tatili için geldi

İranlılar, Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Van'a akın etti. Kentte düzenlenen Boya ve Su Festivali’ne katılan 2 bin İranlı, doyasıya eğlendi.

Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere bütün esnafa katkı sunuyor. Kurban Bayramı nedeniyle Van’a gelen İranlı turistler, turizm acenteleri tarafından düzenlenen ‘Boya ve Su Festivali’ne katıldı. Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde rengarenk hale gelen İranlılar, daha sonra Van Gölü’nün serin sularına kendilerine bıraktı.

"İRANLILAR VAN'I SEVİYOR"

Festivalle ilgili açıklamada bulunan turizmci Sami Tatan, "İranlılar eğlenmek için ilimize geliyorlar. Biz de boya festivalini Van’a getirdik. Onlar da çok sevdiler. Şu anda yaklaşık 2 bin kişi var. Biz burada boya, köpük ve su festivali düzenliyoruz. İranlılar Van’ı seviyorlar ve destek oluyorlar. Bu etkinliklerimiz sezon boyunca devam edecek" dedi.

İranlılar ise Kurban Bayramı tatili nedeniyle Van’a geldiklerini ifade ederek, herkesin bayramını kutladılar.