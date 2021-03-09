Kaza Büyükorhan ilçesinde meydana geldi. Tarlasına gübre kaşıyan Hüseyin Aydemir, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörünü devirdi. Devrilen traktör hurdaya dönerken, Hüseyin Aydemir kazadan yaralı olarak kurtuldu. Büyükorhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı vatandaş müşahede altında tutuluyor.
Devrilen traktörün altından sağ çıktı
09.03.2021 - 19:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da tarlasına gübre taşıyan çiftçi, devrilen traktörden sağ kurtuldu.
Etiketler : Bursa,
773426 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/773426.aspx
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