Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir haftalık verilerde 29 bin 753 denetimle İstanbul 2.’si olan Bağcılar, son iki günde yaptığı yeni 12 bin 211 denetimle il birinciliğine yükseldi. Denetimlerin ara vermeden sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Virüsün ilk görüldüğü günden itibaren başlattığımız alarm durumu devam ediyor. Ekiplerimiz 7/24 esasıyla yorulmak bilmeden salgınla mücadele ediyor. Bunun karşılığını da hem belge üzerinde hem de sokakta görüyoruz. Virüs bitene kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

Denetimlerde ekiplere Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da eşlik ediyor.