Koçullu Mahallesi Muratlı Caddesi'ndeki 2 katlı gıda üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde yangın
25.03.2021 - 04:23 | Son Güncelleme: 25.03.2021 - 04:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çekmeköy'de bir gıda üretim tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Etiketler : çekmeköy,yangın,
777194 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/777194.aspx
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