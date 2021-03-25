Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koçullu Mahallesi Muratlı Caddesi'ndeki 2 katlı gıda üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.