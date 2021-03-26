Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Demirtaş Mahallesi Kepenekçi Medresesi Sokağı’nda yer alan ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi alimlerinden Kepenekçi Hoca Sinan Efendi tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan medrese adeta son günlerini yaşıyor. Dönemin baş mimarı olan Mimar Sinan tarafından 1545 yılında yapılan medresenin içinde yer alan birçok hücre tahrip olmuş durumda. 1792 tarihinde 11 hücrede toplam 19 kişinin ve 1869 da ise 28 kişinin eğitim gördüğü medresenin etrafı saçlarla çevrilmiş. 1834 yılında çıkan yangına kadar medrese olarak kullanılırken, tahribata uğramasının ardından uzun yıllar boş kaldı. 476 yıllık medrese şu sıralar sahipsizlik ve bakımsızlık yüzünden yıkılmayla karşı karşıya kaldı.

Medresenin iç kısmı da dış kısmı kadar harabe durumda. Giriş kısımlarının saclarla kapatıldığı medresenin, Mimar Sinan tarafından ‘L’ planlı olarak projelendirildiği görülüyor. İç kısmında bulunan, odalar arasındaki duvarların bir kısmının tamamen yıkıldığı görülürken, çok sayıda haşere yuvaları göze çarpıyor. Ana medresenin yanında yapılan bazı hücrelerin tavanındaki tahtaların yıkıldığı gözleniyor. Onlarca kişinin eğitimine katkı sunan 476 yıllık medrese, yıkılmaktan kurtarılmayı bekliyor.

Çevrede yaşayan vatandaşların ifadelerine göre medrese, terk edildikten bir süre sonra tinerci ve uyuşturucu bağımlılarının mekânı haline gelmiş.