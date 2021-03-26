Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı Geriş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Y. idaresindeki 81 AAG 223 plakalı Toyota marka otomobil, kar sebebiyle buzlanan yolda Geriş köyü yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek, 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan otomobil, fındıklığa çarparak durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Nuri Y., bölge halkı ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.