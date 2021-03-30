Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Covid-19 risk haritasında çok yüksek riskli gruba yükselen Gaziantep'in tarihi mekanları ile çarşı ve merkezlerdeki yoğunluk azalmıyor. Kentteki cadde ve sokakları dolduran vatandaşlar, maske ve mesafe gibi pandemi kurallarını hiçe sayıyor. Bazı vatandaşlar maskelerinin çenelerinin altına ve koluna takarken, bazı ailelerin ise maske ile kendilerini virüse karşı korurken çocuklarında ise maske kullanmamaları dikkat çekti. Yoğunluk nedeniyle bazı insanların sosyal mesafe kuralını ihlal etmesine yine çarşı ve pazarlardaki insanlar tepki gösteriyor.



Korona virüs aşısı olduğunu belirten 65 yaşındaki Behçet Nal, “Korona aşılarımı oldum ama eşim olmadı. Yani bir gün evvel insanlığı bu hastalıktan kurtarılmasını diliyorum. İlk aşıyı olduğumda halsizlik oldu, birkaç gün kendimi halsiz hissettim geçti. İkinci aşı da hiçbir şey hissetmedim. Keşke herkes aşısına bir an önce ulaşsa bir gün önce aşısını olsa ve insanlar acılar yaşamasa" dedi.

"Kendimi mecbur hissettiğimden dışarıdayım"

Evdeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarı çıktığını söyleyen Nal, "Şimdi bu yoğunluğun bir kısmı insanların günü birlik para kazanma mecburiyetinden, ekonomik durumdan kaynaklanıyor olabilir. Keşke herkesin ekonomik durumu iyi olsa ve evinde otursa. Ama insanlar bir şekilde kendilerini mecbur hissediyorlar. Ben de ihtiyacımı görmek için mecbur hissettiğimden dolayı buradayım. Mümkün oldukça maske ve mesafe kurallarına uymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşların oluşturduğu yoğunluğa teki gösteren Meliha Bektaş ise "Vatandaşlar çok geziyor. Ondan sonra da 'koronadan korunun' diyorlar. Maskeyi çıkartana cezayı yazıyorlar ama otobüslerde tıklım tıklım oluyoruz. Ayakta duran 32 kişi olacakmış böyle mi korunacağız koronadan. Lütfen tüm kurallara uyalım, mesafeyi korusunlar. Ne kadar doktorlarımız, vatandaşlarımız, hemşirelerimiz ölüyor, genç yaşında" diye konuştu.