Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mutant virüs vakalarının artmasıyla Covid-19’a yakalanan çocuk hasta sayısının da arttığını söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, “Mutant virüs daha fazla bulaşıyor. Orijinal virüsün yol açtığı hastalık durumunu daha önce çocuklarımızda görmezken, şimdi çocuklarımız ağır hastalık tablosuyla hastaneye yatıp tedavi olmak zorunda kalıyor. Hatta kaybettiğimiz çocuklarımız var” dedi.