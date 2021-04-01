Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı İsa T., Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir tesiste elbiseleri ve çıplak ayaklarıyla turşu kazanına giren akrabası Ali G.’yi cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüleri inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede her iki şahsın da Viranşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Videoyu çeken İsa T.'nin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Zanlı emniyette götürülürken kazanda görüntülere yansıyan ve Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettiği belirlenen Ali G.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.