Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reşadiye Kaymakamı Fidan Bozkır başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantı yaptı. Toplantıda, Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 26, 27 ve 72'nci maddesi gereğince korona virüs salgınının yayılımını azalmak amacıyla tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. Yağşiyan köyünün saat 18:00 itibari ile 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Sosyal mesafe hijyen kurallarına riayet etmek, maske takmak ve diğer koruyucu sağlık kurallarına uymak ve köy sınırları içerisinde kalmak şartı ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam edebilmesi kararlaştırıldı.