Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte koronavirüs salgını sürecinde birçok kafe, restoran ve lokantalar gibi iş yerleri kapasitelerini düşürünce işçiler de çareyi seyyar satıcılıkta buldu.

Vatandaşların koronavirüs nedeniyle kapalı alanların yerine açık alandakilerden alış veriş yaptıklarını belirten seyyar satıcı Bekir Aslan, “Pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı fazla bir kazancımız yok. Bizde girdiğimiz bu zorlu dönemde işler iyi olmasa da idare edip geçiniyoruz. Koronavirüsten dolayı vatandaşlarımızda kapalı alış veriş merkezlerine fazla girmiyor.

Bizim işimiz açık havada olduğu için gelip bizlerden alışveriş yapıyorlar. Pandemi döneminde birçok iş yeri kapalı olduğundan dolayı vatandaşlar seyyar tablacılık yaparak geçimini sağlıyor” dedi.

22 yıldır tablacılık yapıyor

Şanlıurfa’da 22 yıldır seyyar satıcılık yapan Mustafa Karakeçili de, “Bildiğimiz gibi pandemi bütün ülkeyi sardı. Bundan dolayı birçok iş yeri ve fabrika kapandı. İşsizlik çoğaldı. Pandemi döneminde işi olmayan vatandaşlarımızda gelip tablacılık yaparak geçimini sağlıyor. Ben 22 senedir seyyar tablacılık yapıyorum. Sağolsun belediyemizde çaba gösterip bizi idare ediyor. Özellikle turistik yerler hariç bizi diğer yerlerde idare ediyorlar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin personelleri bizleri idare ediyor. Bizi idare ettiklerinden dolayı Zeynel Abidin Beyazgül ve belediye personellerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Seyyar satıcılardan alış veriş yapan Mahmut Dağ da, “Efendim pandemi sürecinde işinden ayrılmış veya işini kaybetmiş vatandaşlarımız boş kalan zamanlarını seyyar tablacılık yaparak geçimini sağlıyor. Bu süreçte işsizlik sayısı bira artış gösterdiği için vatandaşlarda seyyar tablacılık yaparak çocuklarına, evine ekmek götürüyor. Ben bugün buraya gelerek seyyar tablacılardan çerez alıp alışveriş yapacağım” diye konuştu.