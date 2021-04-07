Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 11.47'de merkez üssü Korkut ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. 11,15 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmazken, kısa süreli panik yaşandı.
Muş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
07.04.2021 - 12:03 | Son Güncelleme: 07.04.2021 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş'un Korkut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muş,deprem,
780640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/780640.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER