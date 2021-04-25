Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemide tam randımanlı çalışamayan şoför esnafına zorunlu trafik sigortası ile araç muayene ücretleri konusunda kolaylık sağlanması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandeminin başladığı geçen yıldan bu yana okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte okul servis araçları bir yılı aşkın süredir iş yapamaz durumda. Öte yandan ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren tüm esnafımızın da müşteri kapasitesi azalarak geliri düştü. Şoför esnafı muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, Bağ-Kur ve SSK ödemelerini yapmakta güçlük çekiyor. Her yıl yeniden değerlendirme oranında gelen zamla birlikte nakit olarak ödenen muayene ücretleri ile zorunlu trafik sigortaları esnafımızın belini büküyor. Devam eden pandemi sürecinde başta okul servis araçları olmak üzere çalışamayan araçlar zorunlu trafik sigortası ile araç muayene ücretleri gibi sabit giderlerden muaf olmalı” diye konuştu.