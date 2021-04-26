İGA'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Gökyüzü kahramanlarının Dünya Pilotlar Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve emniyetli uçuşlar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
İGA, "Dünya Pilotlar Günü"nü kutladı
26.04.2021 - 18:37 | Son Güncelleme: 26.04.2021 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Etiketler : pilot,haberler,dünya pilotlar günü,
785806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/785806.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER