Mecidiye köyündeki İtalyan Koyu açıklarında görüntülenen 3 yunus, zaman zaman deniz yüzeyine çıktı. Yunusları seyredenler bu görsel şölene eşlik etti. Bir süre koyun açıklarında yüzen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Saros Körfezi'nde yunuslar görüntülendi
28.04.2021 - 18:11 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi'nde görüntülenen yunuslar görsel şölen sundu.
Etiketler : yunus,saroz körfezi,
786283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/786283.aspx
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