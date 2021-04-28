Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mecidiye köyündeki İtalyan Koyu açıklarında görüntülenen 3 yunus, zaman zaman deniz yüzeyine çıktı. Yunusları seyredenler bu görsel şölene eşlik etti. Bir süre koyun açıklarında yüzen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.