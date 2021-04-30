Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, iki günde farklı mahallelerdeki 72 evde karantina uygulamasına geçildi.