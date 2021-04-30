Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, iki günde farklı mahallelerdeki 72 evde karantina uygulamasına geçildi.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, iki günde farklı mahallelerdeki 72 evde karantina uygulamasına geçildi.
Kaynak: AA
Etiketler : adıyaman,karantina,