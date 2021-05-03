Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yusuf E.A. 11. kattan düştü. Küçük Yusuf’un hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak polis ekipleri işlem başlattı.