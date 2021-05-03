Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yusuf E.A. 11. kattan düştü. Küçük Yusuf’un hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak polis ekipleri işlem başlattı.
11. Kattan düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
03.05.2021 - 20:24 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’de 11. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Etiketler : kayseri,haberler,izmir,
787502 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/787502.aspx
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