Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de yaşayan 56 yaşındaki Halil Saraç, sosyal medyada talihsiz bir dolandırıcılık olayında mağdur oldu. Doğuştan işitme engeli olan oğlunun işitme cihazı arızalanan baba, cihazın masraflarını karşılamak için bankaya kredi başvurusunda bulundu. Bankadan geri dönüş alamayan çaresiz baba sosyal medyada karşılaştığı 12 ila 36 ay vadeli kredi vaadini görünce başvuru yaptı. Başvurusuna geri dönüş alan Saraç, telefonuna gönderilen mesajdaki kodu karşı tarafla paylaştı. Kodu paylaştıktan bir süre sonra telefon faturasına yüklü miktarda borç geldiğini gören Saraç, dolandırıldığını anladı. Başkalarının da tuzağa düşmemesi adına herkese çağrıda bulundu.

İKİ CİHAZ DA AYNI ANDA ARIZALANDI

Evliliklerinin 20’inci yılında 49 yaşında baba olan Halik Saraç, uzun yıllar sonra dünyaya gelen oğulları için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Sadece oğullarının eğitimi için İskenderun’dan Eskişehir’e taşınan Saçar, “49 yaşında baba oldum. Doğuştan işitme engelli olduğu tespit edildi. Bunun akabinde geçen zamanda 3 yıl sonra koklear implant ameliyatı yaptırdık. Diğer kulağını da bir sene sonra koklear implant yaptırdık.” dedi. Oğlunun iki cihazı da aynı anda arızalanan Saraç arızalanan cihazların tamiri için 7 bin 600 tl ödediklerini belirterek cihazın bir tanesinin tamamen arızalandığını öğrendiklerini dile getirdi.

CİHAZIN FİYATI 30 BİN TL

Cihazın şu anki fiyatının 30-32 bin TL olduğunu söyleyen Saraç, “18 bin TL olan kısmını devlet karşılıyor, 12 bin TL olan kısmını ise benim karşılamam gerekiyor. Ama gücümüz yok, alamıyoruz ve o cihaz olmayınca da çocuk agresifleşiyor. Ben bankalardan kredi alamayınca sosyal medyada gezinirken bir reklama denk geldim. 12 ay ila 36 ay vadeli destek kredisi gördüm. Oraya tıkladım. Oradan bana dönüş yaptılar. Dönüş sonrasında ‘bir şifre göndereceğiz, bizimle paylaşır mısın’ dedi. İncelemeden boş bulunarak ‘evet’ dedim. O anda telefon kapandı maalesef. Şu anda güncel olarak benden koparılan para 870 TL civarı. Benden şifreyi aldığı an telefonu kapattı. Aradım, ‘aradığınız numara kullanılmamaktadır’ diyor. Mesaj attım, telefon açık ve mesaj iletildi diyor. Bugün aradım, bu defa telefon çaldı ama bakan yok. Kesilen miktar bir numara üzerine 600 TL gönderilmiş, 200 TL İstanbul Kart’tan harcanmış, 76 TL de işlem masrafı var maalesef. Emniyete gittim, mükemmel ilgi, mükemmel alaka gördüm. Allah devletimize zeval vermesin.”

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