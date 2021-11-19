Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatsizliği de eklenince zincirleme trafik kazası meydana geldi. Devrek yol ayrımı istikametinden Kepez Mahallesi istikametine seyir halinde olanotomobil, aynı istikamette yer alan otomobile arkadan çarpması sonrası otomobilin de yer aldığı zincirleme kaza yaşandı.
Trafik ekipleri tarafından, kaza sonrası bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
3 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Tutanak tutulmasının ardından diğer araçların da yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.
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