Türkiye Gazetesi

Kadına şiddet olayları vicdanları yaralamaya devam ediyor. Bu defa Ankara'da bir kadın hakkınd auzaklaştırma kararı olan eski kocasının saldırısına uğradı. 7 yerinden bıçaklanan talihsiz kadının tedavisi sürüyor.

7 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Olay, Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 915. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sibel E. (28) eski eşi Ercan B.'nin (33) bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yerinden bıçaklandığı belirlenen genç kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

55 AYRI SUÇ KAYDI VAR

Ağır yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, zanlı Ercan B. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Ercan B. hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olduğu ve çeşitli suçlardan 55 kaydının olduğu öğrenildi.

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