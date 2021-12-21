Türkiye Gazetesi

Beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı. İstanbul Anadolu Yakası'nda kısa süreli kar yağışı yaşandı. Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde kar yağdı. Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve çevre ilçelerde yağan kar, kısa süreliğine etkisini gösterdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 62'YE ULAŞTI

İstanbul'da kar yağışı Anadolu Yakası'nın yanı sıra Avrupa Yakası'nda da etkili oldu. İstanbul'daki kar yağışı sonrası İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu 16:35 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle 12 ilde eğitime ara verildi Yurdun bazı kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan 12 ilde eğitim durdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya, Tunceli, Aksaray, Adana, Bingöl, Karaman, Denizli, Kars, Muğla, Eskişehir, Kahramanmaraş, Sivas illerinde yüz yüze eğitime ara verildi.





