Türkiye Gazetesi

Kadıköy’de bulunan Şener Birsöz İlkokulu’nda meydana gelen olayda iddiaya göre okul müdürü iki öğrenciye şiddet uyguladı. Öğrencilerden birinin kulağını çeken okul müdürü diğer öğrencinin ise boğazını sıktı. Öğrencilerden bir diğer ise merdivenlerden kaçarak okul müdürünün dayağından kurtuldu. Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra binlerce vatandaş okul müdürüne tepki gösterdi.

OKUL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Velilerin şikayeti üzerine okul müdürü gözaltına alındı. Okul müdürü emniyetteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Okul müdürünün 2 öğrenciye koridorda uyguladığı şiddet anları okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan, velilerin okul müdürünün görevden alınması için imza topladığı öğrenildi.

Kadıköy’de ben Superman’im diyen adam müşterilerin üzerine uçtu Kadıköy’de bir vatandaş ‘Ben Superman’im’ diyerek eğlence mekanında oturan müşterilerin üzerine atladı.