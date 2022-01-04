Türkiye Gazetesi

İstanbul Kadıköy'de dün gece korku dolu anlar yaşandı, cinnet getiren kadın mahalleliyi ayağa kaldırdı. Caferağa Mahallesi'nde yaşayan bir kadın, eşiyle tartışınca cinnet getirdi. Kocasını bıçaklayan kadın daha sonra apartmanın girişinde kızını boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.

Mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirince olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekiplerinin cinnet getiren kadını ikna çabaları başarısız olunca olay yerine polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun süren çabalarının ardından teslim olan kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

KIZ ÇOCUĞU GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

Cinnet getiren kadın gözaltına alındıktan sonra içeriye giren sağlık ekipleri, yaralı kocaya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Hastaneye kaldırılan yaralı kocanın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Annesi tarafından rehin alınan kız çocuğu ise polis ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde tüm bulgular araştırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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